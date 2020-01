Gian Piero Gasperini risponde ai tifosi: “lo figlio di p…?”, e svela un segreto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gian Piero Gasperini non ha mandato giù gli insulti del pubblico di Firenze: “Io figlio di p…? Lo sono loro, mia madre ha fatto la guerra”. Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, è amareggiato e deluso. “Ci dispiace molto uscire dalla Coppa Italia – confessa ai microfoni di RaiSport -. La sconfitta brucia. Non abbiamo … L'articolo Gian Piero Gasperini risponde ai tifosi: “lo figlio di p…?”, e svela un segreto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

GarauPina : RT @NonFarcela: Mi tocca ammettere, per quanto riguarda la faccenda degli insulti allo stadio, di stare dalla parte di Gian Piero Gasperini. - Alessio96098717 : RT @NonFarcela: Mi tocca ammettere, per quanto riguarda la faccenda degli insulti allo stadio, di stare dalla parte di Gian Piero Gasperini. - NonFarcela : Mi tocca ammettere, per quanto riguarda la faccenda degli insulti allo stadio, di stare dalla parte di Gian Piero Gasperini. -