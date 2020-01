Spegnere internet è costato all’India 1,33 miliardi nel 2019 (Di martedì 14 gennaio 2020) Connessione internet Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay Le restrizioni di internet imposte dal governo del presidente Narendra Modi sono costate all’India oltre 1,33 miliardi di dollari nel 2019, facendo aumentare le tensioni e scatenando proteste a livello nazionale. L’India, stando al rapporto The Global Cost of internet Shutdowns in 2019 pubblicato da Top10Vpn, gruppo di ricerca sulla privacy e la sicurezza digitale con sede nel Regno Unito, è stata uno dei paesi che ha imposto più blocchi della rete nel mondo nell’anno appena trascorso. Myanmar (4.880 ore) e Chad (4.728 ore) precedono l’India per numero di ore di sospensione dei servizi internet mentre Iraq (2,3 miliardi di dollari) e Sudan (1,8 miliardi) guidano la classifica delle interruzioni che sono costate di più. I dati riportati dal report fanno riferimento al caso specifico del Kashmir. internet è stato ... Leggi la notizia su wired

Spegnere internet Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Spegnere internet