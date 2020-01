Elezioni, i vescovi emiliani prendono posizione contro i sovranismi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi I vescovi dell'Emilia Romagna, a poco più di dieci giorni dalle Elezioni regionali, tuonano contro i sovranisti ed i populisti I vescovi dell'Emilia Romagna scendono in campo con un documento a poche giorni dalle elezione valide per il rinnovo del consiglio regionale. I presuli emiliani dicono di non poter "tollerare" l'avanzata di "sovranismi e populismi". Un passaggio abbastanza chiaro, che ha il sapore di un'indicazione elettorale palese. La Conferenza episcopale della Regione interessata dall'appuntamento elettorale, che vede contrapposti soprattutto Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra, e l'uscente Stefano Bonaccini, che è invece sostenuto dal Pd e dal centrosinistra, ha voluto condire il documento con una serie di ulteriori argomentazioni tematiche, ma il messaggio principale sembra essere chiaro. La "democrazia" - fanno presente i consacrati, ... Leggi la notizia su ilgiornale

