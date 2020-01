Tragedia alla stazione di Albanova: un uomo muore travolto dal treno (Di domenica 12 gennaio 2020) Tragedia sui binari, un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in corsa alla stazione di Albanova. Il fatto è avvenuto in prossimità del ponte della ferrovia in via del Giglio a San Cipriano d’Aversa. Tragedia alla stazione di Albanova Un vero e proprio dramma si è consumato questa mattina alla stazione di Albanova, un uomo è stato investito da un treno in corsa. Alcuni testimoni lo hanno visto camminare sui binari e volontariamente farsi investire dal mezzo. Almeno questo è quanto raccontano alcune persone che in quel momento stavano attraversando il ponte della ferrovia in via del Giglio a San Cipriano d’Aversa. La vittima, della quale non sono state rese note le generalità è un uomo di 39 anni, originario del Lazio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del posto fisso di Casapesenna. Inutile l’intervento immediato del 118, che una volta sopraggiunto sul posto non ha potuto ... Leggi la notizia su notizie

repubblica : Tragedia alla Dakar, morto il portoghese Paulo Gonçalves [aggiornamento delle 10:38] - MediasetTgcom24 : Tragedia alla Dakar, morto il centauro portoghese Goncalves #dakar - RaiNews : Arabia Saudita, tragedia alla #Dakar2020 -