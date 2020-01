Grande Fratello Vip, il cast è completo: ecco tutti i 23 concorrenti (Di martedì 7 gennaio 2020) A un giorno esatto dal ritorno in onda, il Grande Fratello Vip ha finalmente annunciato il suo cast completo e ufficiale. Sono stati due mesi intensivi, seguiti all’annuncio di Alfonso Signorini come autore e presentatore unico di questa edizione; il celebre giornalista e personaggio televisivo si è occupato in prima persona del reclutamento, radunando insieme volti storici del mondo reality come vecchie glorie e debuttanti assoluti. A poche ore dal ritorno in onda, ecco dunque il cast ultimato; con gli arruolamenti finali di Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Pugliese, sale dunque a 23 il numero di inquilini della Casa. ecco i 23 concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, pronti al debutto con la prima stagione guidata da Alfonso Signorini: da Salvo Veneziano a Pago, da Rita Rusic a Fernanda Lessa e Fabio Testi tutti i concorrenti ufficiali del Grande ... Leggi la notizia su velvetgossip

