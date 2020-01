Fabregas la tocca piano: “Sarri? Ha le sue idee e ci muore con loro, non è molto flessibile” (Di martedì 7 gennaio 2020) “Sarri ha le sue idee e ci muore con loro. Non è molto flessibile ma è un brav’uomo e di buon cuore”. Ad affermare questo è il centrocampista del Monaco Cesc Fabregas, che dialogando con i tifosi su Twitter parla così di Sarri, suo allenatore l’ano scorso al Chelsea. Sarri ma anche Conte, altro italiano che Fabregas ha avuto in panchina a Londra: “E’ di gran lunga il tecnico più duro con cui ho lavorato. Ho sempre detto che fargli cambiare idea sul mio conto e riprendermi una maglia è una delle cose che mi ha dato più soddisfazione in carriera. Sono dovuto restare zitto e sudare parecchio”.L'articolo Fabregas la tocca piano: “Sarri? Ha le sue idee e ci muore con loro, non è molto flessibile” CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

