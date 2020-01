Terremoto in Val d’Agri, scossa di magnitudo 2.4 tra Potenza e Salerno (Di sabato 4 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata in Val d’Agri, con epicentro a Tramutola (Potenza), alle ore 15.52. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, tra gli altri comuni vicini all’epicentro – a una profondità di nove chilometri – vi sono anche Marsicovetere, Paterno, Grumento Nova e Viggiano (Potenza) e Montesano sulla Marcellana (Salerno). Finora non sono stati segnalati danni a cose e persone L'articolo Terremoto in Val d’Agri, scossa di magnitudo 2.4 tra Potenza e Salerno proviene da Open. Leggi la notizia su open.online

