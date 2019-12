Nuova web tax al via. Porterà ogni anno 108 milioni in più (Di martedì 31 dicembre 2019) In vigore dal 1° gennaio prossimo la tassa inciderà con un’aliquota del 3% sui ricavi dell’anno precedente dei big di internet che vantano 750 milioni di fatturato globale e incassi online in Italia di 5,5 milioni Leggi la notizia su ilsole24ore

