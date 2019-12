Del Bosque: «Fabian sarà la sorpresa degli Europei, come lo fu Nedved. È un centrocampista completo» (Di martedì 31 dicembre 2019) A Napoli c’è qualcuno (più di qualcuno) che considera Fabian Ruiz un pacco. Oltre alla legge di Kolarov («i tifosi non capiscono nulla di calcio»), va ricordato che a Napoli l’incompetenza calcistica regna sovrana. In Spagna invece non c’è giorno che non si parli di Fabian Ruiz il centrocampista voluto da Ancelotti (dal figlio Davide) e ambito dal Real Madrid. Il quotidiano sportivo As intervista Del Bosque l’uomo che incarna il calcio spagnolo, che ha vinto tutto con la Spagna (e non solo). È lui a parlare di Fabian Ruiz. Lo fa in una risposta a una domanda su Mbappé a proposito del prossimo Europeo di calcio. Cosa si aspetta da calciatori come Mbappé? Beh, conosciamo tutti Mbappé. È un grande giocatore, che gioca in una grande squadra. Oggi non è facile per un giocatore sorprendere in un Europeo o in una Coppa del mondo, perché i calciatori sono tutti ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : #DelBosque: «#FabianRuiz sarà la sorpresa degli Europei, come lo fu #Nedved. È un centrocampista completo» Intervi… - Alma_Del_Bosque : @nacho_bertolini @sailorpunk2874 @saramalacara_ La pulga ?? jajsjsj - kyappy80 : @tancredipalmeri assolutamente spagna-italia 4-0, uno schiaffo di calcio,tattica e tecnica ai presuntuosi prandelli… -