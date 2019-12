Trema ancora la terra nel Sannio Due scosse di terremoto a distanza di pochi minuti

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Duedi, rispettivamente di magnitudo 3.4 e 3.2, sono state registrate questa mattina dall’Ingv nella zona di Benevento. La prima si è verificata alle 9.06 e la seconda alle 9,08, entrambe con epicentro a circa 3 chilometri da San Leucio del. La prima è avvenuta alla profondità di 17 chilometri, mentre la seconda a 10 chilometri. Entrambe lesono state distintamente avvertite dalla popolazione, anche a Benevento. Scattato immediatamente il piano di evacuazione in molte scuole e per gli uffici del tribunale. Molta gente si è riversata in strada anche a Ceppaloni e a San Leucio Del, dove nelle ultime settimane ci sono state diversedi. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, d’intesa con la prefettura e con la Protezione Civile, ha disposto l’immediata chiusura delle scuole e degli edifici pubblici a eccezione dei ...

