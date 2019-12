Naufragio in Marocco | 7 morti e 20 migranti dispersi A bordo c' erano anche donne e

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Almeno 7 persone sono morte e 20 risultano disperse dopo unal largo del. Lo riferisce l’ong Alarm Phone spiegando di aver parlato con il centro di soccorsi di Rabat che ha confermato ile aggiunto che 63 persone sono state salvate. “Siamo distrutti e speriamo che altri sopravvissuti vengano trovati”, si legge in un tweet dell’ong che poche ore prima aveva detto di aver ricevuto l’allarme da una barca al largo di Nador con a90 persone tra cuie bambini e di aver avvertito le autorità die Spagna.+++ Shipwreck confirmed +++ At 14.48h CET we spoke to MRCC Rabat #Morocco again who confirmed a shipwreck - 63 people were rescued, 7 people died & 20 people are missing. We believe it’s the boat that alerted us earlier. We are devastated and hope more survivors will be found.— Alarm Phone ...

