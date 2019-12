Stati Uniti | rubato un hard disk con le informazioni bancarie di 29mila dipendenti

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Lavinia Greci Il disco, che si trovava nella macchina di un responsabile dei pagamenti dell'azienda di Zuckerberg, è statoda alcuni scassinatori. Il fatto ha esposto i dati personali di migliaia di persone (che ora dovranno essere monitorati) Ancora violazione di dati personali e privacy. E, ancora una volta, al centro della questione il più celebre dei social network: Facebook. Ma questa volta, le vittime del furto sonogli stessidell'azienda fondata da Mark Zuckerberg. Perché, secondo quanto riportato da La Stampa, il mese scorso alcuni rapinatori avrebbero scassinato l'automobile di un responsabile del dipartimento pagamenti di Menlo Park, negli, sottraendo unche conteneva tutte ledi circadelle sedi statunitensi della piattaforma. Il furto e l'indagine Secondo quanto riportato anche ...

