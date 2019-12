Caterina Balivo | avete visto come è diventata la piccola Cora? Un incanto

‘Mia moglie di querela…’ : Bruno Vespa - l’avvertimento in diretta a Caterina Balivo : Bruno Vespa e la battuta ironica rivola a Caterina Balivo Come ogni anno, Bruno Vespa si fa il giro di tutte le trasmissioni televisive della Rai, Mediaset e La7 per promuovere il duo libro. L’ultimo si chiama ‘Perché l’Italia diventò fascista’. Qualche giorno fa ne ha parlato nel salotto di Vieni da me guidato da […] L'articolo ‘Mia moglie di querela…’: Bruno Vespa, l’avvertimento in diretta a ...

Luca Onestini e Ivana - la sorpresa da Caterina Balivo è da brividi. Pubblico in piedi e applausi e lacrime : Grande commozione quest’oggi, venerdì 13 dicembre, nello studio di ‘Vieni da me’, il programma condotto da Caterina Balivo. Come ospiti ci sono stati i fidanzati Luca Onestini ed Ivana Mrazova, ma è stata la presenza del giovane ad essere una vera e propria sorpresa. La ragazza era infatti convinta che lui fosse a Napoli per alcuni impegni lavorativi. Nell’ultimo periodo erano circolate voci non positive sul loro conto e ...

Caterina Balivo - D’Agostino svela nuove verità sulla Prati a Vieni da Me : Roberto D’Agostino si racconta a Vieni da Me e svela nuove verità su Pamela Prati nel salotto di Caterina Balivo. A sollevare i dubbi sull’esistenza di Mark Caltagirone qualche mese fa era stato proprio Dagospia, che aveva rivelato i retroscena sul finto matrimonio della showgirl sarda. Oggi, a distanza di tempo, è ancora difficile distinguere vittime e carnefici. Pamela Prati ha cambiato vita e su Instagram si è sempre professata ...

Caterina Balivo Instagram - dolcezza infinita con sua figlia Cora : «Bellissime!» : Caterina Balivo ogni pomeriggio entra nelle case degli italiani con la sua trasmissione su Rai 1 Vieni da me. Con le storie dei suoi ospiti regala sempre forti emozioni. La showgirl è attiva anche sui social. Poche ore fa su Instagram la bellissima Caterina Balivo ha postato una foto molto dolce con sua figlia Cora per dare un messaggio importante a tutti i suoi followers. I suoi ammiratori naturalmente hanno apprezzato moltissimo sia il suo ...

Caterina Balivo - quella foto proprio non va giù : “Pure tu… Ma perché?” : Caterina Balivo è diventata la regina del pomeriggio di Rai1 da quando ogni giorno fa compagnia agli spettatori con ospiti e interviste esclusive a ‘Vieni da me’, il talk di cui è la padrona di casa assoluta. Ma come sa bene il suo pubblico, la conduttrice 38enne, tra le più amate del piccolo schermo, è anche un’influencer seguitissima. E infatti può essere considerata anche una regina di Instragam, visto che ogni giorno regala ai suoi ...

Vieni da me - Caterina Balivo assente. Matano-Cuccarini iniziano prima? : Caterina Balivo non va in onda con Vieni da me. La vita in diretta si allunga e parte prima? Pomeriggio anomalo quello di oggi, giovedì 12 dicembre 2019: Vieni da me, come annunciato ieri da Caterina Balivo, non è andato in onda per lasciare spazio ad un’edizione speciale del TG1, trasmessa da Milano in occasione del 50° Anniversario della Strage di Piazza Fontana. Tale diretta, essendo iniziata alle 14.00, quindi subito dopo ...

Caterina Balivo balla con Alexia - ma si verifica un incidente in diretta : “Il bello della diretta” commenta Caterina Balivo su Instagram, quando racconta ai suoi follower ciò che è accaduto nel corso dell’ultima puntata di Vieni Da Me. Un piccolo incidente, un imprevisto, durante l’intervista della cassettiera a cui si concessa la sua ospite del giorno, la cantante Alexia. Alexia a Vieni Da Me Alexia è stata protagonista a Vieni Da Me, con la storia della sua carriera ma anche della sua vita privata e di ...

Caterina Balivo - Bruno Vespa parla della moglie Augusta e della lite con Pippo Baudo : Ancora una volta Caterina Balivo ci regala grandi emozioni, con la sua trasmissione Vieni da me. Questo pomeriggio ha avuto come ospite il giornalista e conduttore tv Bruno Vespa, che si è raccontato a cuore aperto affrontando diversi argomenti riguardanti la sua vita privata e la sua brillante carriera. L’occasione per intervistare Bruno è arrivata grazie all’ormai famoso momento della lavatrice, durante il quale Caterina Balivo ...

Caterina Balivo sfiora le lacrime a Vieni da me : “Ciao signora…” : Vieni da me, Caterina Balivo si commuove per la scomparsa della mamma di Al Bano: “Ciao Jolanda!” Durante il corso dell’ospitata di Bruno Vespa a Vieni da me, Caterina Balivo ha mostrato le immagini dell’intervista che il conduttore di Porta a Porta fece a Jolanda, la mamma di Al Bano che ci ha lasciato ieri. A questo punto, una volta tornati in studio, la padrona di casa del programma di Rai1, molto emozionata, ha ...

Furia Alba Parietti. Telefona in diretta a Caterina Balivo e sbrocca : “Non ci sto” : Nei giorni scorsi il giornalista e scrittore Giampiero Mughini si è scagliato contro la showgirl Alba Parietti. Le sue dichiarazioni erano state davvero forti: “Non la ritengo una pensatrice moderna come lei ritiene di essere. Lei è una bella donna che chiacchiera, certe volte avvia dei discorsi su come è andata la Seconda Guerra Mondiale che, insomma, io lascerei perdere se fossi in lei”. Queste frasi erano state proferite a ...

Vieni da me - Bruno Vespa a Caterina Balivo : “Mia moglie ti querela!” : Caterina Balivo fa un complimento a Bruno Vespa. Lui ironizza: “Mia moglie ti querela!” Ospite di Vieni da me è stato oggi Bruno Vespa che ha presentato il suo nuovo libro “Perché l’Italia diventò fascista”. Protagonista della rubrica “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv”, il giornalista e conduttore di Porta a Porta ha ricevuto un bel complimento da Caterina Balivo. Quest’ultima, infatti, ...

Vieni da me - Caterina Balivo fa un chiarimento : “Non ho resistito” : Caterina Balivo fa una rivelazione su Vieni da me e posta una foto: “Non ho resistito…” “Oggi da autrice sono fiera della puntata di Vieni da me che vedrete in onda” ha scritto ieri Caterina Balivo sulla sua seguitissima pagina instagram, a metà di una giornata terminata tra le mura domestiche accanto all’albero di Natale… a scartare regali! Ieri sera la conduttrice di Vieni da me ha infatti pubblicato ...

Alba Parietti infuriata telefona a Caterina Balivo : “Faccio fatica a…” : Durante l’ultima diretta di Vieni da Me, un inaspettato colpo di scena ha sorpreso tutti, conduttrice compresa. Alba Parietti telefona, infuriata in diretta, a Caterina Balivo. Si fa riferimento con esattezza alla puntata dello scorso lunedì, 9 dicembre 2019, quando in studio nelle trasmissione di Rai Uno era presente Giampiero Mughini. Il giornalista durante la sua intervista aveva sprecato parole poco cortesi nei confronti di Alba e ...

Avete mai visto dove vive Caterina Balivo? Una casa super chic al centro di Roma [FOTO] : L’abitazione Romana di Caterina Balivo Senza ombra di dubbio Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo. Infatti dal lunedì al venerdì con Vieni da me ottiene degli ottimi ascolti. Ma vi siete mai domandati come sia la sua abitazione? L’appartamento dell’artista di casa Rai è davvero chic. Una casa […] L'articolo Avete mai visto dove vive Caterina Balivo? Una casa super chic al centro ...