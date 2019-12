Massimo Sartori non è stato ucciso dai suoi due rottweiler

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non è stata l’aggressione dei cani a causare la morte di. L’uomo, 49enne di Pozzonovo in provincia di Padova, ètrovato sbranato da duedomestici nel giardino di casa sua. In realtà, l’uomo aveva già perso la vita.Si legge sul Mattino di Padova:È quanto emerso oggi dopo l’ispezione sul corpo. Secondo i risultati dell’esame i segni dei morsi dei due cani, una femmina di nove anni e un maschio di due, non sono infatti mortali. L’uomo si sarebbe sentito male (era cardiopatico) e sarebbe caduto per poi morire a causa delle patologie pregresse mentre i due molossi lo avrebbero morso solo successivamente e non in modo fatale. la notizia sul Mattino di PadovaLeggi anche... Aggredito dai cani della compagna, muore uomo nel padovano

