Ibrahimovic Milan | le ultime sulla trattativa E spunta un “piano B”…

(Di giovedì 12 dicembre 2019), letra l’attaccante svedese ed i rossoneri. Che intanto pensano ad un “piano B”…, sono ore d’attesa. Le parti si sono di recente avvicinate e stanno lavorando per disegnare un futuro insieme, ma lapare essersi bloccata per formula del contratto: i rossoneri non si smuovono dalla soluzione di 6 mesi più opzione. Uno scenario, invece, poco gradito all’attaccante svedese. Per questo il club rossonero – secondo Tuttosport – avrebbe avviato un primo contatto esplorativo con la Juve per Mandzukic, il “piano B” in caso di mancato arrivo di Ibra. Leggi su Calcionews24.com

