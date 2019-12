Migrante salva disabile da un incendio e diventa eroe nazionale

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Gorgui Lamine Sow, senegalese di 20 anni, lo scorso venerdì 6 Dicembre, era impegnato a vendere i prodotti artigianali del suo paese (per lo più collanine e braccialetti) in una via del centro Dénia, comune spagnolo nella comunità autonoma di Valencia. Sembrava una giornata tranquilla, dove tutto scorre come al solito. Intorno alle 14, il 20enne si accorge che dalla finestra di un appartamento di due piani esce del fumo. Senza pensarci un momento, Gorgui Lamine Sow, si è arrampicato sulla facciata ed è entrato dal balcone. Nell’appartamento c’era Álex Caudeli Webster, undi 39 anni. Incurante delle fiamme e con grande coraggio, il giovane si è caricato l’uomo sulle spalle e lo ha portato all’esterno. Sotto, altri soccorritori avevano portato una scala con cui i due hanno potuto mettersi in salvo. Il, nonostante il pronto intervento del ragazzo, aveva ...

