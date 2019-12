Conto alla rovescia per la missione CHEOPS | studierà gli esopianeti

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Mancano ormai pochi giorni all’inizio della primadell’Agenzia Spaziale Europea dedicata allo studio degli. Il lancio di(Characterising ExOPlanet Satellite) è previsto il 17 dicembre alle 09:54 ora italiana, dallo spazioporto di Kourou in Guyana francese, a bordo di un vettore Soyuz che trasporterà anche il primo satellite Cosmo-SkyMed di Seconda Generazione (finanziato da Asi, ministero della Difesa e Miur).è un progetto dell’Agenzia Spaziale Europea destinato allo studio dei pianeti extrasolari. La gran parte dei pianeti oggetto di studio saranno quelli per cui la massa è già stata misurata grazie all’uso di strumenti ad altissima precisione disponibili presso i grandi telescopi di cui disponiamo a Terra (es. il cacciatore di pianeti HARPSN al Telescopio Nazionale Galileo).cercherà di determinarne la dimensione, che unita ...

bucefalo767 : Beh che dire... Adesso comincia ufficialmente il conto alla rovescia per l’Italia. Pare sia davvero finita. - trashloger : @ilbassottoSC Lo spero pure io perché sinceramente non mi va di perdere un anno per colpa di una materia :/ anche p… - Annabel27034387 : RT @frustametafora: Sembra quasi che gente come Donato, Borghi, Rinaldi, Bagnai voglia uscire dall'euro e dall'Europa per consentire alla #… -