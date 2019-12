Tumori | “Alti livelli di assistenza in 9 regioni | criticità al Sud”

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’Italia mostra ancora forti disomogeneità territoriali per qualità dell’oncologica. Novemostranoelevati di adeguatezza nella cura dei: Piemonte, Valle d’Asta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Il livello è buono anche nelle Marche, Umbria e Lazio. Ampi, invece, i margini di miglioramento al Sud, anche se passi in avanti importanti sono stati realizzati in Puglia e Campania con la recente istituzione delle reti oncologiche regionali. La presenza dei PDTA (percorsi diagnostico, terapeutico, assistenziali) per le patologie oncologiche, che garantiscono maggiore appropriatezza e chiarezza dei percorsi, è distribuita in maniera eterogenea tra ledel Nord (in cui si supera una copertura dell’85%), del Centro (67%) e del Sud (52%). Nel Centro-Nord è costante la valutazione ...