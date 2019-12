Sondaggi politici elettorali oggi | Lega giù di un punto | stabile M5s

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Neidi9 dicembre mandati in onda dal TgLa7 la coalizione di centrodestra subisce un netto calo di consensi, che interrompe così il trend positivo delle ultime settimane. Per la precisione, laperde quasi unpercentuale assestandosi al 33%, mentre Fratelli d’Italia scende sotto la doppia cifra conquistata due settimane fa tornando al 9,8%. Infine Forza Italia cresce lievemente fino a raggiungere il 5,3%.invece la maggioranza governativa giallo-rossa, con il M5s che si mantiene sugli stessi valori di sette giorni fa mentre il Pd cresce e arriva al 18,0%,. In discesa infine Italia Viva di Matteo Renzi, che perde uno 0,3% scendendo al 4,6%.

