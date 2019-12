anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Vittoria dove essere e vittoria è stata. Gli uomini di coach Annechiarico fanno un sol boccone degli Aquilotti delBasket in un match mai in bilico, se si eccettuano i primi 4 minuti del primo quarto, quandova al timeout sul 17:16. La prima ed unica arrabbiatura del match di Annecchiarico serve d incanalare sui giusti binari il match, con la prima frazione che si chiude 27:18 per i padroni di casa. Secondo quarto senza storia, con un Requena bravo sia dall’arco (clamorosa una sua tripla da 8 metri) che sotto le plance e un Moccia padrone della gara. I cinghiali mandano la partita in ghiacciaia chiudendo il secondo quarto 51:26, con un parziale di quarto di 24:8. Segno di una inequivocabileribadita a più riprese. Il terzo quarto non fa eccezione e l’uragano blu e celeste non fa sconti alla malcapitata, finita anche ...

anteprima24 : ** La Miwa conferma la sua supremazia: Cava ko e primato solitario ** -