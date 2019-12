L’Italia del Riciclo | “Investire per sviluppo più rapido | controlli più efficaci e

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) È stata presentata questa mattina, a Roma, la decima edizione del Rapporto “del”, realizzato dalla Fondazione per loSostenibile, in collaborazione con FISE Unicircular ed il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delloEconomico e dell’ISPRA. Il Rapporto, unico nel suo genere, presenta la situazione complessiva del sistema deldei rifiuti in Italia e per questa speciale edizione mette in luce i trend del settore nell’ultimo decennio ed evidenzia le principali criticità affrontate dal comparto sia in ottica nazionale che con uno sguardo al contesto europeo. Tra i soggetti che hanno dato il loro contributo per la realizzazione del rapporto c’è anche il consorzio Ecolamp, specializzato nella raccolta e nello smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ...

nzingaretti : Lo abbiamo detto dal primo giorno: accettiamo la sfida del Governo solo se creiamo una svolta per fermare la destra… - carlaruocco1 : SALVINI NON SA DI COSA PARLA! ?? Ascoltate come risponde il capo della #Lega Nord alle domande del giornalista di… - ItalyMFA : Il Ministro @luigidimaio agli Ambasciatori d’Italia nell’area #MED: “Tutti i Paesi del mondo sono chiamati a collab… -