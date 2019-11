F1 | GP Abu Dhabi 2019 | orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere

DIRETTA F1 - Live GP Abu Dhabi 2019 : orari prove libere - tv - streaming e programma : Siamo giunti all’ultimo fine settimana del Mondiale di Formula Uno 2019. Sul circuito incastonato tra deserto e Golfo Persico, infatti, quest’oggi vedremo in scena le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. Sullo splendido scenario del circuito di Yas Marina, tra yacht, alberghi futuristici, e dune del deserto, i protagonisti saranno impegnati in tre ore complessive di prove libere per capire quale vettura si ...

Lewis Hamilton F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Dobbiamo continuare ad alzare l’asticella - ci sono delle aree in cui possiamo perfezionarci” : Lewis Hamilton si appresta ad affrontare l’ultimo weekend di una stagione trionfale con l’intenzione di lanciare un segnale di forza importante a tutti i suoi avversari in vista della prossima stagione. Il britannico della Mercedes, record-man di vittorie ad Abu Dhabi con quattro successi ottenuti in carriera a Yas Marina, proverà a riscattarsi dopo il deludente settimo posto di Interlagos arrivato nel post-gara (penalità di ...

Formula 1 – Bottas cambia power unit ad Abu Dhabi : “gara in salita - per fortuna il team ha già vinto il campionato” : Valtteri Bottas cambia power unit per l’ultima gara della stagione di Formula 1: il finlandese proverà a rimontare dal fondo della griglia L’ultima gara della stagione di Formula 1 si preannuncia in salita per Valtteri Bottas. Il pilota finlandese partirà dal fondo della griglia a causa della sostituzione della power unit sulla sua Mercedes e dovrà studiare la strategia ideale per poter rimontare: “monterò una nuova power unit ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : Valtteri Bottas partirà dal fondo della griglia per la sostituzione della Power Unit : Notizie dentro e fuori dalla pista per Valtteri Bottas. Il pilota finlandese della Mercedes ha confermato su Instragram di aver chiuso la propria relazione con la ormai ex moglie Emilia Pikkarainen. Un decisione frutto delle difficoltà relazionali della coppia nel gestire ed assorbire i tanti impegni del pilota. View this post on Instagram Unfortunately I have to share you the news that the marriage between ...

Kimi Raikkonen F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Alti e bassi in questa stagione con l’Alfa Romeo - ma ho avuto più tempo per la mia famiglia” : Giorno di conferenza per l’ultimo round del Mondiale 2019 di F1. Ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina, ci sarà la chiosa stagionale. Per Kimi Raikkonen un’annata diversa, al volante di una macchina che non poteva metterlo nelle condizioni di vincere le gare. Tuttavia, il finlandese ha ottenuto 43 punti (12° nella classifica generale dei piloti) ed il quarto posto nell’ultima corsa disputata ad Interlagos (Brasile) ha ...

Carlos Sainz F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Dopo il podio di Interlagos voglio il sesto posto finale in classifica” : Carlos Sainz si presenta sorridente e carico alla conferenza stampa che sancisce il via ufficiale del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 di Formula Uno. Il pilota della McLaren sbarca sulle rive del Golfo Persico forte del primo podio in carriera conquistato in Brasile e vuole confermare quell’ottimo risultato con una buona prova anche in occasione della gara di domenica. L’ultima prova del Mondiale sul circuito di Yas Marina, inoltre, ...

Pierre Gasly F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Non sono improvvisamente migliorato - è bello aver ottenuto i risultati che meritavamo” : Quando il francese Pierre Gasly si è trovato ai nastri di partenza di questa stagione 2019 della F1, al volante della Red Bull, mai avrebbe potuto immaginare come sarebbe finita la sua storia. Dopo aver subito il siluramento dalla casa madre ed essere stato retrocesso in Toro Rosso durante la pausa estiva, per il transalpino è iniziata una vera rinascita condita con il primo podio della sua carriera al penultimo Gran Premio, in ...

