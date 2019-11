Bologna | Mihajlovic si commuove in conferenza stampa | “Ringrazio i medici che mi hanno

VIDEO – Bologna - Mihajlovic : “Ringrazio tutti di cuore - mi son rotto le palle di piangere!” : Sinisa Mihajlovic commosso, ha parlato in conferenza organizzata oggi a Bologna per raccontare il post trapianto midollo osseo Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: “In questi mesi difficili ho conosciuto dottori straordinari che ringrazio molto, mi hanno curato e supportato oltre che sopportato. Ho un carattere duro ma loro sono stati meravigliosi. Voglio ringraziare tutti di cuore, ho capito sin da subito che ...

Bologna - tutta la commozione di Mihajlovic : “ho pianto per quattro mesi - mi sono rotto le palle di piangere” : L’allenatore del Bologna ha parlato in conferenza stampa per la prima volta dopo l’annuncio della sua malattia quattro mesi e mezzo dopo l’ultima volta, Sinisa Mihajlovic torna davanti alla stampa per parlare della propria malattia. L’allenatore del Bologna si presenta in conferenza stampa con il solito coraggio e la solita determinazione, mostrando con fierezza i segni di questo difficile percorso. Tano ...

Bologna-Parma - le probabili formazioni : Mihajlovic si affida a Palacio : Dopo la pausa per le Nazionali si torna in campo per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, il lunch match regala la sfida tra Bologna e Parma, partita importante non solo per la classifica e per la corsa salvezza ma anche molta sentita tra le tifoserie. Il Bologna prova ad affidarsi nuovamente all’esperienza ed alla qualità dell’attaccante Palacio, alle spalle il trio formato da Orsolini, Svanberg e Sansone, a ...

Mihajlovic ha fatto il trapianto di midollo : l'annuncio ufficiale del Bologna : L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo, da donatore non familiare, il 29 ottobre. Lo riferisce il sito del club rossoblù...

Calcio : Sinisa Mihajlovic si è sottoposto a trapianto di midollo osseo. Le condizioni di salute del mister del Bologna : Sinisa Mihajlovic sta giocando con grande grinta la sua partita più importante. Il tecnico del Bologna si è sottoposto al trapianto di midollo osseo. Nella tarda mattinata di oggi è arrivato il comunicato stampa dell’ospedale Sant’Orsola dove l’ex calciatore si sta sottoponendo alle cure per la leucemia. “Sinisa Mihajlovic è stato dimesso oggi, 22 novembre 2019, dall’Istituto di Ematologia Seragnoli, dopo essere ...

