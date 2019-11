Babbo Natale e la Coca

Il presepe contro il Babbo Natale della Coca Cola. Papa Francesco scende in campo con una lettera : “Domenica prossima inizierà il tempo liturgico dell’Avvento. Mi recherò a Greccio, per pregare nel posto” dove San Francesco realizzò il primo presepe e “per inviare a tutto il popolo credente una lettera per capire il significato del presepio”. Lo ha annunciato Papa Francesco al termine dell’udienza generale.Il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, ha commentato all’Adnkronos la ...

Milano. Gli omini rossi e Babbo Natale domenica 15 dicembre allo Spazio Teatro 89 : Si intitola “Gli omini rossi e Babbo Natale” ed è in programma domenica 15 dicembre l’ultimo appuntamento dell’anno (inizio ore

Botta e risposta Salvini-Suso. "Babbo Natale ti porti la velocità". Il milanista replica : "A te la voglia di amministrare meglio" : Un Botta e risposta inaspettato. In un post su Instagram il Milan ha augurato buon compleanno a Suso, calciatore spagnolo in forza ai rossoneri. A replicare, immediatamente, è stato l’ex vicepresidente del consiglio Matteo Salvini, noto tifoso del Milan. “Auguri! Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare”, è stato il commento ironico del leader ...

Salvini contro Suso : “Spero che Babbo Natale ti porti velocità”. Il giocatore del Milan replica : “Spero ti porti voglia di amministrare meglio” : “Auguri! Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare”. Così Matteo Salvini ha deciso di fare gli auguri a Suso, commentando un post su Instagram del Milan che celebrava il 26esimo compleanno dell’esterno spagnolo. Evidentemente Suso non ha gradito le critiche e ha replicato: “Grazie Salvini. Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta di voglia di ...

Venezia - Babbo Natale osa troppo. Finisce nel canale per un selfie con l’acqua alta : Sta spopolando in rete un video che ritrae un uomo, vestito da Babbo Natale, alle prese con un selfie con i piedi a mollo nell’acqua alta: un passo di troppo e Finisce nel canale. A ben vedere tutta la scena potrebbe essere stata costruita ad arte, una gag da diffondere sui social L'articolo Venezia, Babbo Natale osa troppo. Finisce nel canale per un selfie con l’acqua alta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Chi era Babbo Natale? La sua “vera” storia secondo Sainsbury’s : Chi era Babbo Natale? Questa volta è la catena di supermercati Sainsbury’s (la seconda del Regno Unito) a cercare di spiegare creativamente le origini della tradizione natalizia, e lo fa con una pubblicità che sembra quasi un racconto di Dickens. Il cortometraggio, che è stato lanciato anche online, racconta una storia che risale all’epoca del primo punto vendita Sainsbury’s, aperto nel 1869 (questo è l’anno del 150° anniversario dalla sua ...

Milano - sotto sequestro il villaggio di Babbo Natale più grande d’Italia : violate norme antinfortunistiche : Il villaggio di Babbo Natale più grande d’Italia, in fase di allestimento all’Ippodromo del Galoppo di San Siro a Milano, è stato sequestrato. Secondo l’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, nell’area di 30mila metri quadrati sono state violate le norme antinfortunistiche. A rischio, dunque, il “Sogno di Natale 2019” da record in calendario dal 22 novembre al 30 dicembre: i lavori ...

Babbo Natale da bambino? Lo spot di Sainsbury’s se lo immagina così : Uno spot in pieno stile natalizio quello pubblicato nelle scorse ore da Sainsbury’s, seconda catena di supermercati del Regno Unito. Siamo nella Londra vittoriana in un contesto caratterizzato da orfanelli, ingiustizie e povertà estrema. Il piccolo Nicholas, orfano costretto a lavorare come spazzacamino, viene arrestato con l’accusa di aver rubato un mandarino. Il piccolo viene salvato dalla signora Sainsbury, che gli dona un sacco di ...

Saverio Raimondo in libreria per dare voce a Babbo Natale : “Sul mio conto girano già sin troppe leggende o, come le chiamano adesso, fake news; a cominciare dal fatto che io non esista. Beh, eccomi qui!”. Dopo quasi due secoli, quest’anno Babbo Natale non porterà regali; ma risponderà a tutte le lettere ricevute negli anni: rivelandosi un osservatore cinico e beffardo delle nostre vite e del mondo che viviamo. Un Babbo Natale come non lo avete mai letto, perché a dargli voce è il caustico e irriverente ...

Sara Errani - servizio dal basso e frecciatina agli hater : “criticate solo in Italia - scrivete una lettera alla WTA o a Babbo Natale” : Sara Errani risponde alle critiche in merito al suo servizio dal basso con un lungo post social: la tennista romagnola chiude la bocca agli hater Da qualche mese a questa parte Sara Errani ha iniziato ad adottare il servizio dal basso, al fine di trovare la soluzione ad alcuni problemi in battuta che la perseguitavano dal suo rientro nel circuito. La tennista romagnola è finita nel mirino della critica per un colpo ‘inusuale’, ...