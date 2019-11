Mourinho si presenta ai tifosi del Tottenham | “questa è la mia vita Bale o Bruno

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) L’eraalè appena iniziata. Non intende fare rivoluzioni ma trasmettere a Kane e soci la sua mentalità vincente, facendo soprattutto tesoro degli errori commessi in passato. Conferenza stampa dizione per lo Special One, chiamato a raccogliere il testimone di Pochettino e guidare alla risalita una squadra che è affondata al 14esimo posto in Premier dopo una stagione che l’ha vista arrivare fino alla finale di Champions. E il primo pensiero di Mou va proprio al suo predecessore. “Voglio fare i complimenti a Pochettino per il lavoro che ha fatto e questo club sarà sempre casa sua, potrà venire quando vuole, la porta e’ sempre aperta per lui. E per la mia esperienza posso garantirgli che ritroverà la felicità, troverà un grande club e avrà un grande futuro”. Esonerato a dicembre scorso dal Manchester United, il tecnico ...

Italpress : IL TOTTENHAM PRESENTA MOURINHO “HO SBAGLIATO MA MI SENTO PIÙ FORTE” - SkyTG24 : Mourinho si presenta al Tottenham: sono al massimo della felicità - PaoloX68 : RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa '#Mourinho si presenta, 'io al massimo della felicità'. Neo tecnico del #Tottenham : 'Tra le mani ho un grandi… -