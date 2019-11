Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Se drammatizza lo fa solo quando Brunogli fa notare che nelle 24 ore precedenti, a proposito del via libera al Mes, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva detto di lui che “rischia di fare il sovranismo da operetta”. Ecco, qui Matteosbuffa, si agita, tira fuori dal cilindro una vendetta che spiattella così: “In tutte le riunioni abbiamo sempre detto no al Mes. Conte è un bugiardo, non è la prima volta, la verità verrà fuori”. Residenza di Ripetta, è il giorno dedicato alla presentazione deldell’ex direttore del Tg1, nonché padrone di casa di “Porta a Porta”. Titolo della strenna natalizia: “Perché l’Italia diventò fascista e perché il fascismo non può tornare”. Si tratta di un grande classico degli ...

LegaSalvini : Matteo Salvini alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa! - HuffPostItalia : Libro di Vespa e signore romane, Salvini veste l'abito del moderato - Alma56688072 : @Misurelli77 @vidacilio1 Ma che tisana si è fatto per essere così calmo. Da ministro me lo ricordo arrogante in ogn… -