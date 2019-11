Cucchi - la sentenza definitiva : quattro medici prescritti e uno assolto. : Una assoluzione e quattro prescrizioni. È quanto deciso dai giudici della Corte d'Assise di Appello di Roma per cinque medici dell'ospedale Sandro Pertini coinvolti nella vicenda di...

Cucchi - prescrizione per quattro medici - uno assolto. Attesa la sentenza sui carabinieri : Per i sanitari la prescrizione è scontata, mentre i militari Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo sono accusati di omicidio preterintenzionale. La sorella Ilaria: «Arriviamo a questo appuntamento esausti, ma non smettiamo di chiedere giustizia»

Processo Cucchi - la sentenza per i medici imputati : quattro prescritti e un assolto : Il reato è prescritto. Lo si sapeva da tempo, da quando, a un soffio dal riconoscimento del troppo tempo trascorso, la Cassazione aveva annullato la sentenza di assoluzioni dei cinque medici dell’ospedale romano Pertini accusati dell’omicidio colposo di Stefano Cucchi. I giudici hanno emesso quattro sentenze di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione e una di assoluzione. imputati erano il primario del Reparto di medicina protetta ...

Stefano Cucchi - sentenza in serata : imputati 5 carabinieri : Oggi la sentenza sulla morte di Stefano Cucchi. Sette processi, tre inchieste, due pronunciamenti della Cassazione per una verità che arriverà nel pomeriggio, a dieci anni dalla morte...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora : Stefano Cucchi - attesa sentenza carabinieri e medici : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. attesa sentenza su Stefano Cucchi, alla sbarra carabinieri e medici: giudici in Camera di Consiglio, 14 novembre 2019,

Stefano Cucchi - nel pomeriggio la sentenza del processo bis. La famiglia : “Resa dei conti” : È attesa per oggi alle 18 la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul processo bis per la morte di Stefano Cucchi. I giudici sono riuniti da qualche ora in Camera di Consiglio per decidere se accettare o meno le richieste del pm Giovanni Musarò a condannare 5 carabinieri che sarebbero a vario titolo accusati di omicidio preterintenzionale, falso e calunnia nel caso Cucchi. La mamma Rita e il papà Giovanni: "Davanti al suo corpo massacrato ...