Sala la tensione a Hong Kong L’allarme di Pechino | “La città sta scivolando verso

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Trasporti paralizzati, caos in Parlamento, la sospensione delle lezioni nelle scuole e un nuovo avvertimento didanno la sensazione che da un momento all'altro la situazione possa precipitare a, giunta terzo giorno consecutivo di un caos che colpisce sempre piu' settori della vita pubblica. Il protrarsi dei blocchi stradali e dei disagi alle comunicazioni, oltre a ragioni di sicurezza, hanno convinto l'ufficio per l'Educazione della citta' a sospendere le lezioni, dalle scuole materne alle superiori, nella giornata di domani, ma evitando di chiudere gli istituti per permettere ai genitori che ne avessero bisogno di mandare comunque i figli a scuola.Il clima e' incandescente dalla mattinata, con il caos all'aula dell'Assemblea Legislativa, dove il segretario alla Sicurezza, John Lee, e' stato pesantemente criticato per la gestione delle proteste dai gruppi ...

