Protezione Civile | Borrelli | “Auguri di pronta guarigione ai due volontari feriti”

Incidente nel Lodigiano : due volontari di Protezione Civile folgorati in esercitazione : Due volontari di protezione civile di 39 e 48 anni sono rimasti folgorati questa mattina, attorno alle 11, per una scarica elettrica da 15mila volt, in alta tensione, mentre stavano posizionando una stazione radio nei pressi del lago della cava del Belgiardino di Montanaso Lombardo (Lodi). La prima ipotesi è che una delle antenne sia arrivata accidentalmente a pochi centimetri di distanza da un cavo elettrico sospeso tra due pali e una scarica ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : temporali e venti di burrasca anche al Sud - allarme arancione in 3 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione presente sulle regioni centro-settentrionali dell’Italia tende gradualmente a spostarsi verso sud, apportando un peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con venti forti e piogge intense anche sulle regioni più meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Terremoto Centro Italia : operatività h24 della Protezione Civile della Regione Abruzzo : La Protezione civile della Regione Abruzzo ha attivato l’operatività h24 della sala operativa dell’Aquila con lo stato di allerta, a seguito della scossa che nel pomeriggio ha interessato le aree interne della Regione, con epiCentro a Balsorano. Tre squadre di volontari di Protezione civile sono state inviate a supporto del sindaco di Balsorano che ha immediatamente rafforzato il Coc. Tante segnalazioni sono giunte a Prefettura, ...

Allerta Meteo - l’avviso della Protezione Civile per il maltempo di Venerdì 8 Novembre : allarme Arancione in 6 Regioni - Giallo in altre 9 : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione si affaccerà sulle Regioni occidentali del Paese, con fenomeni anche temporaleschi inizialmente sul nord-ovest. Domani il peggioramento si estenderà a tutto il centro-nord, con precipitazioni diffuse e localmente anche intense, specialmente sul settentrione, dove saranno nevose fino a quote medie, e sulle zone tirreniche centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Meteo Protezione Civile domani 7 Novembre : di nuovo intenso maltempo sull'Italia : Nuova perturbazione con maltempo diffuso nella giornata di domani sull'Italia. Precipitazioni anche intense interesseranno il Nord-Est e le zone tirreniche. Ecco il bollettino Meteo della...

Emanata una pesante allerta meteo per la Sardegna : la Protezione Civile mette in guardia dai rischi idrogeologici : allerta arancione per criticità idrogeologica su alcune zone della Sardegna dal pomeriggio di oggi e fino alla mezzanotte di domani, 8 novembre: la Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di criticità moderata (arancione) per l’Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Logudoro. Da oggi e fino alla mezzanotte di domani, codice giallo per il Campidano, il Flumendosa Flumineddu e la Gallura. L'articolo Emanata una pesante ...

Allerta Meteo - ancora maltempo nelle regioni del Nord e del Sud Italia : le mappe e i bollettini della Protezione Civile : Dopo l’intensa ondata di maltempo che ha caratterizzato l’Italia durante il ponte di Ognissanti, non si arresta l’ondata di pioggia e gli esperti mettono in guardia sui nuovi temporali all’orizzonte. Dopo qualche giorno di tregua già da oggi il maltempo sta interessando il Centro Sud con precipitazioni in Calabria e Sicilia: le provincia di Reggio, Messina, Catania e Agrigento le più colpite dove si sono registrati ...

Meteo Protezione Civile domani 7 Novembre : nuova giornata di maltempo : Persistono correnti umide e instabili sulla nostra penisola. Anche nella giornata di domani avremo piogge e temporali, che interesseranno in particolar modo il Sud Italia ed il centro-nord (nella...

Maltempo Piemonte - la Protezione Civile : “Ora puntiamo sulla prevenzione” : «La capacità della Protezione Civile Piemontese nelle emergenze è riconosciuta da tutti, ma ora dobbiamo puntare all’eccellenza anche nella prevenzione»: l’assessore alla Protezione Civile della Regione Piemonte Marco Gabusi ribadisce l’impegno dell’amministrazione alla prima Conferenza Nazionale delle Autorità di Protezione Civile, svolta oggi a Roma alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dei rappresentanti di istituzioni, ...

Terremoto magnitudo 7.0 al largo della Calabria e Tsunami in tutt’Italia : stamattina la maxi esercitazione della Protezione Civile con INGV e ISPRA [VIDEO] : La giornata mondiale della consapevolezza sugli Tsunami 2019 (World Tsunami Awareness Day: WTAD) organizzata dall’UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction), si focalizza in particolare su uno dei sette obiettivi globali del protocollo di Sendai, che ha come oggetto la riduzione dei danni generati da catastrofi naturali alle strutture civili sensibili e alle infrastrutture esposte (“Substantially reduce disaster damage to critical ...

Maltempo - Borrelli : “In Italia si muore perché non si conoscono i piani di Protezione Civile - già 31 vittime quest’anno” : “Ancora oggi in Italia si muore perché non si conoscono i piani di protezione civile e le aree esposte a rischio. Quest’anno abbiamo già 31 morti solo per eventi idrogeologici e idraulici, non ce lo possiamo permettere“: lo ha dichiarato il capo dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, durante una audizione in commissione Ambiente alla Camera dei deputati. “Dobbiamo fare di più per la prevenzione, siamo ...

Protezione Civile - Borrelli : “Istituire una piattaforma nazionale di allerta” : “Come Protezione civile stiamo lavorando tutti insieme: mercoledì si terrà la prima conferenza nazionale delle autorità di Protezione civile. Dopo 27 anni abbiamo pensato che fosse giunto il momento in cui, almeno una volta l’anno, ci si ritrovi insieme per discutere obiettivi, finalità e strategie per accrescere la sicurezza dei cittadini. In questa riunione condivideremo la necessità dell’istituzione della piattaforma ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per Martedì 5 Novembre : “forte maltempo al Centro/Sud” : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione atlantica determinerà, da domani, una ulteriore fase di maltempo sull’Italia, con precipitazioni localmente intense e venti forti sulle regioni Centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso ...

Protezione Civile : il 6 novembre la Conferenza Nazionale delle Autorità : Si terrà mercoledì 6 novembre la Conferenza Nazionale delle Autorità di Protezione Civile, prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile. L’evento vedrà la partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in qualità di Autorità Nazionale di Protezione Civile e titolare delle politiche in materia. L’evento, organizzato alle ore 10 presso la ...