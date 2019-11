Intervista a Il Volo per i 10 anni di carriera | “Ben vengano le critiche | ci fanno

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 8 novembre 2019) 10di, 10di emozioni in musica, 10di amicizia: Ilfesteggia i suoi primi 10di vita, quella condivisa da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Un successo internazionale, ben radicato nella tradizione musicale italiana. Ilpropone il pop lirico da esportazione e consente, anche ad un pubblico giovane, di avvicinarsi alla musica lirica, un patrimonio che bisognerebbe valorizzare di più. Oggi esce il Best Of de Il, 10 Years, che porta con sé l'annuncio di due concerti imperdibili in Italia, in programma per il prossimo anno. Ilsi esibirà all'Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina, due location magiche per due live speciali in programma rispettivamente il 30 agosto del prossimo anno e il 4 settembre. I biglietti in prevendita saranno disponibili per il fanclub da domani, mercoledì 6 ...

