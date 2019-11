Montagna | escursionisti persi nella nebbia in Trentino | recuperati

Montagna : recuperati nella notte escursionisti in difficoltà sulla Majella : Raggiunti intorno alle 23:30 della scorsa notte i due escursionisti di Tollo, un uomo e una donna di 58 e 52 anni, che ieri sera, per la spossatezza derivata da una escursione molto lunga, sono stati costretti a fermarsi alla Rava del Ferro, sulla Majella. Lui, ormai esausto, una volta raggiunto dalla squadra del Soccorso Alpino e Speleologico con il sanitario in equipe, è stato supportato anche fisicamente lungo tutto il tragitto del ritorno. ...

Incidenti in Montagna : oltre 250 morti nel 2019 - soprattutto escursionisti : Valanghe ma soprattutto cedimenti di appigli alla roccia e improvvise disattenzioni, sono le cause principali degli Incidenti anche con esito mortale, sulle montagne italiane, in particolare sulle Alpi, con un drammatico bilancio che parla di oltre 250 vittime finora nel 2019. L’ultimo incidente è quello del 13 settembre, quando sono stati recuperati i corpi di due alpinisti sulle Pale di San Martino, nel Trentino orientale. A perdere la ...

Incidenti Montagna - dispersi da ieri : morti due escursionisti in Piemonte : I corpi privi di vita di due anziani di nazionalità belga sono stati trovati questa mattina dai vigili del fuoco e dal personale del Soccorso Alpino nei pressi di Rassa, localita’ della Valsesia (Vercelli). Le ricerche della coppia dispersa erano in corso da ieri sera con l’ausilio dei carabinieri e della Guardia di Finanza. Le salme sono state individuate dopo lunghe ricerche in una zona impervia, e recuperate dall’elisoccorso ...