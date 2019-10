Ora potete scaricare 11 sfondi dei Google Pixel in 4K e con una qualità elevata

Potete smetterla di spalmare la Nutella sui biscotti. Ora la Ferrero lancia quelli veri : L’impasto del biscotto è realizzato con la farina di frumento e lo zucchero di canna. Al loro interno c’è la crema spalmabile alla nocciola nata nel 1946 dal genio di Pietro Ferrero. Sono i Nutella Biscuits, il nuovo prodotto lanciato dalla Ferrero, che a novembre arriverà nei supermercati italiani.Chi di voi non ha mai spalmato la Nutella su un biscotto? Un grande classico, alla base del concept del nuovo ...

Ora potete realizzare il vostro sogno di essere un buttafuori per night club : Bouncer Story è un gioco di azione in cui impersonerete un buttafuori che ha un debito di gioco da pagare alla mafia e deve guadagnasi da vivere controllando l'ingresso di un bar, cercando di mantenere il delicato equilibrio con i membri della mafia, la polizia e altri personaggi della città per continuare a guadagnarsi da vivere. L'articolo Ora potete realizzare il vostro sogno di essere un buttafuori per night club proviene da TuttoAndroid.

Ora potete ottenere Nokia 3.2 e Google Nest Hub con i punti di Esselunga : Nokia 3.2 e Google Nest Hub fanno ora parte del catalogo premi di Esselunga. Per farli propri basterà accumulare punti facendo la spesa in Esselunga L'articolo Ora potete ottenere Nokia 3.2 e Google Nest Hub con i punti di Esselunga proviene da TuttoAndroid.

Ora potete gestire le chiamate dello smartphone Android dal PC con Your Phone : Microsoft ha rilasciato ieri la build 18999 (20H1) di Windows 10 Insider Preview per gli utenti iscritti al programma Windows Insider che potranno testare in anteprima le ultime novità introdotte dal gigante di Redmond nel suo sistema operativo per PC che riguardano principalmente Your Phone. L'articolo Ora potete gestire le chiamate dello smartPhone Android dal PC con Your Phone proviene da TuttoAndroid.

Potete ancOra provare gratuitamente i 30 GB di Internet - 100 SMS e minuti illimitati di Fastweb : Il #NIENTECOMEPRIMA di qualche settimana fa ha introdotto dei cambiamenti importanti all’interno del portafoglio di offerte di Fastweb Mobile, come era prevedibile dai teaser pubblicati nei giorni precedenti. L'articolo Potete ancora provare gratuitamente i 30 GB di Internet, 100 SMS e minuti illimitati di Fastweb proviene da TuttoAndroid.