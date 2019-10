L’ora solare ritornerà il prossimo weekend

Ritorna L’ora solare : rischi da non sottovalutare : Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre torna l’ora solare. Lancette indietro di un’ora, si dormirà di più e la sera arriverà buio prima. Ma il passaggio dall’ora legale alla solare e viceversa non si esaurisce solo nella differenza di ore di luce al giorno, ma anche in tutta una serie di piccoli fastidi che possono condizionare il benessere individuale nei primi giorni di transito da una situazione all’altra. Il ...

Questo fine settimana torna L’ora solare : (foto: Getty Images) Manca ancora poco e poi dovremo dire addio all’ora legale, che ci ha garantito luce nell’arco della giornata e meno consumi in bolletta sul fronte dell’energia: nella notte fra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alle 3:00, torna infatti l’ora solare e dovremo riportare indietro l’orologio di 60 minuti.Come per l’ora legale anche in Questo caso ci sono favorevoli e contrari: c’è chi ...

Cambio delL’ora da Legale a Solare - ci sono due modi di reagire : sei resiliente o “deficiente”? : Il Cambio dell’ora in programma domenica 27 ottobre “rappresenta un rischio, un possibile attentato, una minaccia al mantenimento fisiologico del ritmo circadiano. Ma ci sono due modi di reagire: ci sono apparati mentali che sono vulnerabili e altri assolutamente resilienti. Nel primo caso, lo stress distrugge un equilibrio già precario, nel secondo caso smobilita riserve strategiche e si supera brillantemente questo momento di ...

Tosse - mal di gola e raffreddore : le infezioni respiratorie “aumenteranno nelle prossime settimane - anche a causa delL’ora solare” : Tosse, mal di gola e raffreddore: colpito mezzo milione di bambini e adolescenti italiani. “In base ai dati che ho elaborato, attualmente abbiamo una situazione di morbilità simile a quella che negli ultimi 5 anni abbiamo rilevato alla fine del mese di settembre, cioè 10 giorni dopo l’apertura delle scuole. Insomma, quest’anno la prima epidemia di raffreddore dopo la ripresa delle lezioni è arrivata in ritardo, complice il ...

Astronomia : dalle Orionidi alL’ora solare - cosa ci attende nel mese di Ottobre 2019 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende a Ottobre 2019, il decimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Il Sole si trova nella costellazione della Vergine fino al 31, quando entra in quella della Bilancia. Si ricordi che nella notte tra sabato 26 e domenica 27 torna in vigore l’Ora Solare: le lancette ...

