Allerta ISS sigarette elettroniche ' Solo per vigilare' | ma in Italia non ci sono problemi

Profilattici a rischio rottura richiamati in tutta Europa : Allerta malattie trasmissibili e gravidanze indesiderate [MARCA e LOTTO] : Preservativi a rischio rottura richiamati in tutta Europa e anche in Italia: la Mapa ha ritirato dal mercato alcuni lotti di Profilattici “Billy Boy e Fromm” che non rispettano “i consueti standard di qualità”. Come si legge in una nota dell’azienda: “La sicurezza dei nostri consumatori è sempre una priorità, e per questo adottiamo rigorosi standard di qualità. Abbiamo recentemente verificato che alcuni ...