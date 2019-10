Rcs | arbitrato Blackstone | nuovi scambi di memorie 2

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Milano, 21 ott. (Adnkronos) – Al centro della disputa l’accordo stipulato nel 2013 dal gruppo Rcs con il fondo americanoche prevedeva la vendita del complesso immobiliare di via Solferino, sede del Corriere della Sera. Contratto che secondo Cairo deve essere annullato. Per l’editore,ha approfittato di un momento di stress finanziario dell’azienda stipulando un contratto che penalizza il valore dell’immobile. In quegli anni Rcs viveva un momento di crisi e allettata dalla possibilità di poter rientrare parzialmente del suo debito decise di vendere il complesso per la somma di 120 milioni, struttura che sarebbe stata data poi in affitto alle redazioni del Corriere.successivamente ha deciso di vendere l’edificio ad Allianz ma la presa di posizione di Cairo ha fatto sfumare l’affare. Per questo motivo, il fondo ...

