CasaPound | A San Giovanni per fare chiarezza

(Di sabato 19 ottobre 2019) Le bandiere, le barbe e i tatuaggi ed ecco la piccola folla di “fascisti del terzo millennio” radunata sotto la sede da cui Virginia Raggi li vuole sfrattare. Davanti, dove l’insegna è stata smontata e ne è rimasto l’alone, a un’ora dall’inizio della manifestazione indetta da Matteo Salvini, ci sono un centinaio di persone: “Ora ci dirigiamo verso piazza San, lì saremo 1500”, dice convinto il leader Simone Di Stefano. Per adesso però la partecipazione sembra assai ridotta.Tuttavia al di là dei numeri, la questione è politica. I militanti dipotrebbero essere gli ospiti non graditi. Il capogruppo leghista Riccardo Molinari ha chiesto infatti all’estrema destra di nonil saluto romano in piazza. Di Stefano getta acqua sul fuoco delle polemiche ...

davidefaraone : I cosiddetti moderati in piazza con Casapound sono come i tifosi della Roma in curva nord all’Olimpico. Mi chiedo c… - Noiconsalvini : ++ LEGA, DOMANI LA MANIFESTAZIONE DI PIAZZA SAN GIOVANNI ++ - Crm1961M : RT @CasaPoundItalia: Simone Di Stefano e i militanti di #CasaPound stanno entrando ora in Piazza San Giovanni #orgoglioitaliano #19ottobre… -