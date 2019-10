Siria | Salvini | ‘Italia e Ue smidollate’

Siria : Salvini - ‘sanzioni a Russia e miliardi a Turchia’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Hanno fatto le sanzioni contro la Russia per la Crimea, questi bombardano, massacrano, stuprano le donne e li teniamo nella Nato, li facciamo entrare nell’Europa e gli diamo sette miliardi ”. Lo ha affermato Matteo Salvini , ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro, a proposito della Turchia. L'articolo Siria : Salvini , ‘sanzioni a Russia e miliardi a Turchia’ ...

Guerra in Siria - Salvini : "Ci vuole lo stop definitivo all'ingresso della Turchia nell'Ue" : Matteo Salvini da Perugia invoca lo stop definitivo a qualsiasi ipotesi di ingresso della Turchia in Europa: "Chiedo che venga annullato definitivamente ogni finanziamento e ogni ipotesi d'ingresso, presente e futuro, della Turchia in Europa. Sta portando avanti un'azione criminale nel silenzio generale".