Mattarella alla Casa Bianca | Trump | “Italia alleato chiave per stabilizzare il

Fabiana Luzzi - il padre scrive a Bonafede e Mattarella : “A tre anni dalla condanna - chi la bruciò viva ha già ottenuto tre licenze premio” : “Ci sentiamo distrutti e abbandonati da uno Stato che non ci tutela”. Mario Luzzi, il padre di Fabiana Luzzi, la sedicenne che nel 2013, a Corigliano, in provincia di Cosenza, venne accoltellata 20 volte dal fidanzato 17enne e bruciata mentre era ancora in vita, affida a una lettera inviata al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il suo dolore e quello della sua famiglia dopo aver ...

Napoli - Mattarella in visita alla Cappella Palatina prima del ritorno a Roma : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato Napoli poco dopo le 14 ripartendo verso Roma con un treno dalla stazione centrale. Il Capo dello Stato ha partecipato, stamani, al...

Napoli - l'orgoglio di de Magistris : «Steinmeier e Mattarella incantati dalla città» : «La presenza a Napoli del nostro Capo di Stato, Sergio Mattarella, e del Presidente della Repubblica Federale di Germania Steinmeier, sono per la nostra città motivo di grande orgoglio....

Fine vita - Casellati chiede alla Consulta un rinvio del verdetto. Cappato : “Intervenga Mattarella” : In attesa del verdetto della Corte Costituzionale sul reato di aiuto al suicidio, la presidente del Senato Elisabetta Casellati si era offerta di telefonare in via informale ai giudici per chiedere un ulteriore rinvio, che desse al Parlamento il tempo per legiferare. 'Il Manifesto' ha confermato che quella telefonata è avvenuta. Cappato a Fanpage.it: "Spero che Mattarella chiarisca che queste pressioni sono inaccettabili in una democrazia ...

Pontida - dalla festa della Lega insulti dal deputato Comencini a Mattarella : “Mi fa schifo” : Alla vigilia della tradizionale kermesse leghista di Pontida il deputato Vito Comencini, parlando dal palco dell'Assemblea dei giovani della Lega, ha attaccato il Capo dello Stato Sergio Mattarella: “Questo Presidente della Repubblica mi fa schifo, mi fa schifo chi non tiene conto del voto del 34% degli italiani”.Continua a leggere

Gli editori alla presenza di Mattarella : “Nessun futuro senza istruzione e scuola” : Ai festeggiamenti per i 150 anni dell'AIE, alla presenza del Presidente della Repubblica, il presidente Ricardo Franco Levi ha sottolineato la necessità di incentivi per famiglie e giovani nell'acquisto di libri, ma soprattutto di politiche orientate al miglioramento dell'istruzione nel nostro Paese: "E poi, e soprattutto, voglio ripeterlo, scuola, scuola, e ancora scuola."Continua a leggere

Nature - appello a Conte e Mattarella : “La crisi politica non deve avere conseguenze sui fondi alla ricerca” : La preoccupazione è per “l’indipendenza accademica messa a dura prova da un ministero dell’Istruzione università e ricerca (Miur) in mano alla Lega” e guardando al domani, l’appello è rivolto al presidente incaricato Giuseppe Conte, perché la crisi politica in Italia “non deve avere conseguenze sui finanziamenti alla ricerca“. Così, in un editoriale non firmato del 27 agosto, la rivista Nature chiede al ...

Carlo Alberto Dalla Chiesa - 37 anni fa la mafia uccise il generale con la moglie e la scorta. Mattarella : ‘Innovatore attento e lungimirante’ : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ricorda come un “innovatore attento e lungimirante“. E sottolinea “il sacrificio“, insieme al “coraggio e alla generosa dedizione” di Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. Il 3 settembre di 37 anni fa Cosa Nostra uccideva il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Carini a Palermo con 30 colpi di kalashnikov, mentre poco dopo le 21 ...

Dalla Chiesa - il ricordo di Mattarella : 10.35 "Nel 37esimo anniversario della strage di Via Isidoro Carini,rinnovo l'omaggio commosso del Paese e mio personale alla memoria del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, della Signora Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo". Così il presidente della Repubblica, Mattarella. "Il suo sacrificio è stato il seme di una forte reazione civile che - anche attraverso nuovi strumenti normativi ha prodotto un significativo incremento ...

Crisi di governo - da Pd e M5S il sì a Conte. Mattarella lo convoca alle 9.30 Grillo : «Nuovi ministri da individuare fuori dalla politica» : Di Maio: «La Lega mi voleva premier, ma io non cerco poltrone». Zingaretti: «Nessuna staffetta, ora la svolta». L’incognita del voto su Rousseau. Il premier convocato al Quirinale giovedì alle 9,30

Mattarella : memoria alla base dei valori di democrazia e libertà : Mattarella: memoria alla base dei valori di democrazia e libertà."Se accedessimo alla tesi dell'oblio, rischieremmo di dimenticarci

Mattarella Rocks - le magliette nate per gioco che spopolano sul web e donano i ricavi alla Sea Watch : Un successo inatteso e improvviso. Nato quasi per gioco, sul web e sui social. E che in questi giorni, per via della crisi di governo, sta avendo una nuova impennata con oltre 100 t-shirt vendute quotidianamente. Parliamo delle magliette Mattarella Rocks, le magliette di cotone con il nome del Presidente della Repubblica scritto con il font grafico utilizzato dal gruppo rock dei Metallica.“Siamo tutti orgogliosi, non ce lo ...

Mattarella richiama i partiti : “Decisioni chiare e tempi brevi. Altrimenti si vota - ma non è decisione da assumere alla leggera” : “La crisi va risolta all’insegna di decisioni chiare e in tempi brevi”. Altrimenti, si tornerà alle urne, ma “non è una decisione da assumere alla leggera”. Il presidente della Repubblica ha chiuso il primo giro di consultazioni annunciando che darà altro tempo ai partiti, ma non ha nascosto la preoccupazione e la diffidenza per una situazione complessa. Sergio Mattarella, come già fatto trapelare dai suoi ...

DALLA CINA/ Lao Xi : le due incognite di Mattarella e Salvini : Due incognite gravano sulla crisi: una riguarda il parlamento, non più rappresentativo, e interpella Mattarella. L'altra riguarda Salvini