Barbara D' Urso ' trasloca' | Live si sposta al lunedì sera dal 28 ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) La collocazione domenicale di '-Non è la D'', sembra non aver portato molta fortuna: lo share che il programma ha fatto registrare nelle prime puntate è nettamente inferiore rispetto a quello della scorsa stagione. Al termine della seconda edizione Vip di 'Temptation Island', dunque, il format condotto dasarà trasmesso di, evitando gli scontri con le fiction di Rai1, le partite di Serie A e le trasmissioni storiche di Giletti e Fazio.cambia giorno: da fine, andrà in onda diLe prime puntate della nuova edizione di-Non è la D', non hanno ottenuto il successo sperato: complice la difficile collocazione alla domenica, il programma di "Barbarella" ha fatto registrare uno share che non ha superato la quota del 12%. I numeri non esaltanti che il format ha regalato a Mediaset in quest'inizio di stagione, pare abbiano spinto gli ...

stanzaselvaggia : Secondo i giudici che mi hanno assolta in appello (per la battuta : L’applauso del pubblico delle Invasioni alla d’… - Noovyis : (Barbara D’Urso, tutti fissi ‘lì’ nel nuovo selfie: “Non ti si può guardare!”) Playhitmusic -… - agnese_sorgon : RT @alessionadalon: Barbara d’urso ha fatto un patto col diavolo per essere così figa a 62 anni -