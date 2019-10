Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Unalm nei prossimi episodi, terrà i suoi fedeli telespettatori con il fiato sospeso per le sorti di alcuni dei loro beniamini. Lerelative alle puntate in onda dal 14 al 18, rivelano che Aldo Leone finirà in ospedale e le sue condizioni saranno molto critiche. Intanto,saràpiùnei confronti die non farà caso alla sua richiesta di lasciarla in pace, mentre Alice si sentirà esclusa dalla vita di suo padre Andrea. Infine, Arianna e Andrea otterranno l'idoneità all'adozione e Raffaele saràpiù preoccupato per suo figlionei confronti di, Aldo in ospedale Ledi Unaldal 14 al 18, rivelano cheavrà uno scontro con Aldo Leone e poco dopo correrà da suo padre Raffaele, con il quale si sfogherà. Intanto, Alice tornerà per qualche tempo a Napoli e ...

anto_canale88 : Un posto al sole, anticipazioni al 18 ottobre:Diego sempre più possessivo con Beatrice - SerieTvserie : Un Posto al Sole, Davide Devenuto lascia la soap opera: 'Il mio personaggio Andrea ha raccontato tutto...' - bobi_berga : RT @Ferula18: In Italia non siamo equi perché l'equità non ammette furbizia né 'posto al sole' per pochi. Sta tutto qui il nostro 'male' at… -