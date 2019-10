Airpods 3 | alcune fonti all' interno di iOS 13 2 rivelano il nuovo design

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Nonostante siano trascorse solamente poche settimane dalla presentazione dei nuovi iPhone 11-11pro e 11 pro max, Apple è già pronta a immettere sul mercato nuovi prodotti. Tra questi ci sarebbero nuovi iPad, nuovi Mac e Macbook, Apple Tag e infine come è emerso dalla beta di iOS 13.2, in arrivo ci sarebbero anche le nuovedi terza generazione. Caratteristiche3 A lanciare il rumors è stato il sito americano 9to5Mac il quale stando ai primi rumors emersi da iOS 13.2, beta che rivela un'icona delle nuove cuffie wirless di casa Apple, ciò che più salta all'occhio è unin grado di rimuovere il rumore, e presenta una forma più allungata rispetto alle precedenti due generazioni. Il codice identificativo è B298 e presenterebbe un sistema in grado appunto di attuare la riduzione del rumore di fondo, o altrimenti detto ''focus mode'' da Apple. Altre caratteristiche, ...

