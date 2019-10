LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 2 ottobre | in pedana Daisy Osakue Davide Re e

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.33 Primo lancio diabbastanza distante dalla misura che vale la finale 57.55. 18.31 Sandra Perkovic vola subito nella finale del lancio del disco femminile con 65.20 18.28 Nafissatou Thiam vola a 1.89 nel salto in alto del decathlon. 18.25 A breve scenderà inla prima delle italiane in gara si tratta diimpegnata nel secondo gruppo del lancio del disco. Ricordiamo che accederanno alla finale le atlete che supereranno i 63 metri o in alternativa le dodici migliori misure. 18.23 Raggiungono la stessa quota della belga anche Erica Bougard e Katarina Johnson-Thompson. 18.20 La belga Nafissatou Thiam è la prima a superare quota 1.86 nel santo in alto dell’eptathlon. 18.18 Quando è terminato il secondo turno del lancio del peso del decathlon in vetta il francese Kevin Mayer 16.82, dietro di ...

