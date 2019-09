Achille Lauro al Wired Next Fest | “Sono uno scrittore bohèmien | ma in realtà le etichette

Achille Lauro al Wired Next Fest annuncia il suo nuovo lavoro e il ritorno in Siae : “Ho appena annunciato il mio nuovo lavoro” dichiara Achille Lauro al termine dello speech Caos creativo tenuto oggi durante l’edizione fiorentina del Wired Next Fest. “Dal 1969 passiamo al 1990, stiamo viaggiando nelle epoche. Sono molto contento, perché prima ci eravamo ispirati ai monumenti della musica mondiale, e ora siamo passati alle vecchie nostalgie. Aspettatevi la fine del mondo”. Il musicista prosegue: “per me che sono un autore, che ...

1990 è il nuovo album di Achille Lauro dopo 1969 : “Ora spazio alla dance” : Il nuovo album di Achille Lauro è 1990. Il disco arriva a sorpresa dopo 1969 e rappresenterà una vera svolta nella produzione del trapper romano che annuncia un nuovo prodotto a meno di 6 mesi dalla pubblicazione del precedente. Il lavoro in uscita sarà dedicato alla dance anni '90, genere che per il momento Lauro non aveva ancora toccato. La musica del nuovo album sarà perfezionata negli Stati Uniti, dove volerà per gli ultimi dettagli dopo ...

Achille Lauro : la mia mente va altrove - torno con un’anima intima : "Ciao, sono felice di scrivervi di nuovo". Inizia così la lettera indirizzata alla stampa a firma di Achille Lauro con cui il ventinovenne artista non solo annuncia il brano punk/rock "Delinquente", da oggi in radio, ma ricorda anche l'imminente partenza del tour (dal 3 Ottobre). La vera novità, tuttavia, la svela poco dopo: "Vi scrivo per dirvi una cosa nuova. Avrei potuto continuare su questa strada e ricalcare all'infinito lo stesso sound. Ma ...

Achille Lauro al lavoro sul nuovo album “1990” : Come il suo anno di nascita The post Achille Lauro al lavoro sul nuovo album “1990” appeared first on News Mtv Italia.

«X Factor 13» : le categorie dei giudici (e Achille Lauro) : X Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: i castingX Factor 13: la prima puntata dei castingX Factor 13: la prima puntata dei castingX Factor 13: la prima puntata dei castingX Factor 13: la prima puntata dei castingX Factor 13: la prima ...

X Factor 13 Achille Lauro canta Rolls Royce nella terza puntata (VIDEO) : X Factor 13 Achille Lauro canta Rolls Royce nella terza puntata delle Audition (VIDEO) E’ in onda la terza puntata delle audition della tredicesima stagione di X Factor. Tra gli ospiti d’onore di questa puntata c’era Achille Lauro che si è esibito sulla nota canzone che ha fatto tanto discutere a Sanremo, Rolls Royce. Achille Lauro non è nuovo a X Factor, il cantante infatti ha affiancato Mara Maionchi nella dodicesima stagione ...

#XF13 - Le Selezioni 3a Puntata su Sky Uno e NOW TV. Ospite Achille Lauro : Si conclude la fase di Auditions di X Factor 2019: tanti i sì che sono già stati detti dai giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta, e ora tocca agli ultimi aspiranti concorrenti cercare di guadagnarsi la strada verso i Bootcamp. Per loro è davvero il momento di stupire e mostrare la propria personalità. L’appuntamento con il talent prodotto da Fremantle è per...

MTV EMA 2019 : tra Achille Lauro - Boomdabash - Elettra Lamborghini - Irama e Ultimo scegli chi nominare come Best Italian Act : La Wild Card è INIZIATA! The post MTV EMA 2019: tra Achille Lauro, Boomdabash, Elettra Lamborghini, Irama e Ultimo scegli chi nominare come Best Italian Act appeared first on News Mtv Italia.

X Factor 13 ultima puntata di audizioni - ospite Achille Lauro. Chi va ai Bootcamp? : X Factor 13, stasera, giovedì 26 settembre, la ultima puntata delle audition su Sky Uno e in streaming su Now TV. Anticipazioni – Domani su TV8 Senza la diretta concorrenza dell’Europa League X Factor prova a risalire anche se in questa edizione di audition manca ancora il concorrente che lascia a bocca aperta gli spettatori, quello che colpisce subito (qui l’elenco degli ammessi finora). L’appuntamento con la terza e ...

MTV EMA 2019 : tra Achille Lauro - Boomdabash - Elettra Lamborghini - Irama e Ultimo scegli chi nominare come Best Italian Act : La Wild Card è tornata anche quest'anno! The post MTV EMA 2019: tra Achille Lauro, Boomdabash, Elettra Lamborghini, Irama e Ultimo scegli chi nominare come Best Italian Act appeared first on News Mtv Italia.

Delinquente è il nuovo singolo di Achille Lauro - uno sfottò trap-rock alle contraddizioni (audio e testo) : "Figlio di un Dio, figlio di un bar" è quel motivetto che resta in testa dopo aver ascoltato Delinquente il nuovo singolo di Achille Lauro, il nuovo estratto da 1969 in rotazione radiofonica da venerdì 27 settembre. L'esperimento trap-rock sotto l'egida di Boss Doms continua: Delinquente ha la stessa forma di Rolls Royce, con chitarre distorte e beat incalzante che reggono un testo quasi ermetico e pieno di simboli: la ...

Night Skinny - nuovo album 'Mattoni'/ 26 artisti coinvolti : da Luchè a Achille Lauro : Night Skinny ha lanciato oggi il suo quinto album in studio, intitolato 'Mattoni': il dj ha collaborato con 26 artisti, ecco la tracklist.

Annunciati gli ospiti di Power Hits Estate 2019 - da Achille Lauro e Benji e Fede a Irama : Sono Annunciati gli ospiti di Power Hits Estate 2019, evento musicale di RTL 102.5 che si terrà il 9 settembre prossimo con l'intento di eleggere il tormentone dell'Estate, scelto tra quelli votati dal pubblico in questi mesi. Tra gli ospiti della nuova edizione, ci sarà sicuramente Achille Lauro, attualmente in radio con il nuovo singolo 1969, quello che rappresenta anche la title track del suo più recente disco di inediti, oltre a Benji e ...

Achille Lauro - un sogno che si avvera a Venezia - : Roberta Damiata Un red carpet quello di Achille Lauro che nessuno avrebbe mai potuto immaginare, soprattutto alla Mostra del Cinema ed invece il trapper è vestito come Harrry Style Trasgressivo, esagerato, incontenibile, se qualcuno avesse detto solo qualche anno fa che il trapper Achille Lauro sarebbe arrivato a Venezia probabilmente nessuno gli avrebbe creduto. Ed invece, questo incontenibile animale da palcoscenico, ha ...