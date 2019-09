Sanità | risonanza guasta in ospedale Palermo | M5S ' Inammissibile | governo intervenga'

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019), 24 set. (AdnKronos) - "In questo momento non c’è nemmeno unamagnetica funzionante all’Civico di. L’intero sistema delle prestazioni ambulatoriali e assistenziali è praticamente in ginocchio". Così i deputati del M5S e componenti della Commissione Salute all’Ars F

alssflower : É SCANDALOSO che mi abbiano dato appuntamento per una risonanza magnetica il 12 dicembre con tanto di urgenza delle… - xblunotte : RT @francescopn01: @fattoquotidiano Un anno per l'operazione alla cataratta. 5 mesi per una risonanza magnetica. Medici di base stracarichi… - francescopn01 : @fattoquotidiano Un anno per l'operazione alla cataratta. 5 mesi per una risonanza magnetica. Medici di base straca… -