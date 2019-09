Maltempo Firenze | chiuso parco Pratolino per allerta meteo

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) Causacon Codice Arancione, spiega una nota, a“ildioggi saràal pubblico. La manifestazione “Il richiamo di Lovecraft” e tutte le attività previste per la giornata sono pertanto annullate. La Città Metropolitana si scusa per il disagio con i visitatori.” L'articoloperWeb.

firenze_today : Temporali e grandinate, domenica di allerta - Qui News Cuoio - saumauro68 : RT @rep_firenze: Maltempo, domenica allerta per temporali in Toscana [news aggiornata alle 18:16] - rep_firenze : Maltempo, domenica allerta per temporali in Toscana [news aggiornata alle 18:16] -