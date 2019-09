Gianmarco Onestini al Gran Hermano Vip rivela perché non ha funzionato con Ivana Icardi

Luca Onestini - Gianmarco è al Gran Hermano Vip : il gesto per il fratello : Luca Onestini e il gesto per suo fratello che si trova nella Casa del Gran Hermano Vip Per Gianmarco Onestini è in corso una nuova esperienza televisiva. Il modello romagnolo, dopo essersi classificato terzo nell’ultima edizione del Grande fratello, è volato in Spagna per prendere parte al Gran Hermano Vip. Ad accompagnarlo in questa nuova […] L'articolo Luca Onestini, Gianmarco è al Gran Hermano Vip: il gesto per il fratello ...

Luca Onestini - paura in volo per Gianmarco : “Atterraggio d’emergenza” : Luca Onestini: disavventura in volo per il fratello Gianmarco. Cos’è successo Brutta avventura in queste ultime ore per il fratello di Luca Onestini, Gianmarco. L’ex concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello è partito questa mattina dalla Spagna per far ritorno in Italia ma è successo un inconveniente sul suo aereo. Cosa è successo? In pratica c’è stato un atterraggio di emergenza e a spiegarlo è stato proprio ...

Luca e Gianmarco Onestini - foto da piccoli : un ricordo speciale : Fratelli Onestini insieme, rapporto di Luca e Gianmarco sempre più speciale: nessuno potrà mai dividerli Il legame di Gianmarco e Luca Onestini è inossidabile. Due fratelli che non si separano mai, che sanno gioire insieme per i momenti più belli della loro vita e che si sostengono a vicenda, soprattutto in quei periodi difficili che […] L'articolo Luca e Gianmarco Onestini, foto da piccoli: un ricordo speciale proviene da Gossip e Tv.

Gianmarco Onestini ha rivisto Ivana Icardi dopo il Grande Fratello : ecco cosa è successo : Gianmarco Onestini e Ivana Icardi: l’incontro dopo il Grande Fratello Gianmarco Onestini e Ivana Icardi si sono rivisti dopo la fine del Grande Fratello 16. A rivelarlo lo stesso Fratello di Luca, in un’intervista concessa al settimanale Lei. L’ex gieffino ha avuto modo di chiarirsi con la cognata di Wanda Nara, dopo che all’interno della […] L'articolo Gianmarco Onestini ha rivisto Ivana Icardi dopo il Grande ...

Grande Fratello - Michael Terlizzi e la voce sulla relazione gay con Gianmarco Onestini : "Aumentata l'intesa" : Numerose ancora le voci in merito alla presunta omosessualità dell'ex gieffino Michael Terlizzi. In Questi giorni il 33enne ha rilasciato un'intervista al settimanale Novella 2000 per smentire quei rumors che lo vorrebbero fidanzato con Gianmarco Onestini, anche lui ex concorrente del Grande Fratel

Un sacco di boiate! Gianmarco Onestini si confessa sui social : Gianmarco Onestini parla sui social con i suoi fans e rispondendo alle loro domande parla del suo rapporto con Erika dopo la fine del Grande Fratello. Dopo la fine del Grande Fratello 16, Gianmarco Onestini e Erica Piamonte si sono avvicinati molto. Infatti, sui social si sono mostrati inseparabili. La coppia ha pubblicato un video in cui alla fine sembrava esserci un bacio. Lei poi pare sia andata qualche giorno a casa di lui e ...