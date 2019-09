Pomeriggio Cinque | d’Urso a un’opinionista | “Sei una cre*ina!”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 17 settembre 2019) Guendalina Tavassi a5 sulla gaffe commessa: “Non è colpa mia” Guendalina Tavassi, in questi giorni, ha fatto molto discutere sui social per aver sbagliato il giorno dell’inizio scolastico di suo figlio, portandolo a scuola inutilmente. Una news che non è passata inosservata agli occhi attenti di Barbara d’Urso, la quale oggi l’ha voluta in collegamento da Roma per parlare di tutta questa faccenda. Ovviamente la conduttrice dile ha subito chiesto come abbia mai potuto sbagliare il giorno per portare a scuola suo figlio. Una domanda a cui ha risposto schiettamente la Tavassi: “La colpa Barbara non è mia…Nella chat di classe c’era questa comunicazione….Queste mamme mi hanno semplicemente confusa…” Una giustificazione che poco ha convinto Barbara d’Urso, la quale è sbottata da lì a poco. ...

