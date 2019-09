Il renziano Marcucci resta capogruppo Pd | “Non condivido scelta di Renzi | ma mai suo

Fonte : fanpage

(Di martedì 17 settembre 2019) Andrearesterà nel Pd e continuerà a essere ildem a Palazzo Madama. Non seguirà, quindi, Matteonella sua scissione: "Nonladi Matteo, ma non sarò mai un suo nemico". Con luinel Pd anche un'altra esponenteana data per uscente: la viceministra all'Istruzione Anna Ascani.

