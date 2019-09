Fonte : agi

(Di venerdì 13 settembre 2019) Sono in aumento in Italia le aggressioni gravi per liti stradali tra automobilisti. Ad aggiornare i dati - all'indomani dell'omicidio di un ventottenne, accoltellato per una mancata precedenza ad Andria - è l'Asaps, l'Associazione amici sostenitori della polizia. Nel primi otto mesi di quest'l'Osservatorio dell'Associazione ha registrato 103 episodi a seguito dei quali 5perso la vita e 110 sono rimaste ferite. Giovanni Di Vito, il 28enne tranese accoltellato il 12 settembre, è la sesta vittima dell'. In tutto il 2018 l'Osservatorio Asaps aveva registrato 181 aggressioni gravi per liti stradali fra automobilisti per un bilancio di 5 morti e 223 feriti, 40 dei quali hriportato lesioni molto gravi. In 29 casi (16%) uno dei protagonisti era straniero. In 33 casi (18,2%) gli aggressori hutilizzato armi proprie (pistole, coltelli, ecc.), ...

sulsitodisimone : Quante persone vengono uccise ogni anno per una lite stradale? - cergi01 : RT @Monica80673515: @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT Ma quante chiacchiere. Far finta di preoccuparsi dei terremotati. Una settimana dopo av… - kolemicos : RT @Monica80673515: @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT Ma quante chiacchiere. Far finta di preoccuparsi dei terremotati. Una settimana dopo av… -