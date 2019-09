Scuola | da domani si torna sui banchi | il calendario e i ponti dell’anno scolastico

Fonte : fanpage

(Di domenica 8 settembre 2019) Da, lunedì 9 settembre, gli studenti italianino suiper l'inizio della: cominciano quelli del Piemonte e poi via via gli alunni delle altre regioni. Per ultimi, quelli della Puglia, per i quali la prima campanella suonerà il 18 settembre. Ecco ilcompleto dell'anno accademico 2019/2020, con date di inizio, festività ed eventuali

amnestyitalia : “I bambini non sono le persone di domani, ma le persone di oggi. Hanno il diritto di essere presi sul serio. Hanno… - wontletitdie : porcodio domani scuola e già si esce alle 2 - apartetae : domani tornate tutt* a scuola il giorno del mio compleanno sigh non voglio essere associata con questo -